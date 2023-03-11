Україна

На Шахтар жорстко наїхали в Нідерландах, Ракицький довів до сказу, а УЄФА відзначив Зінченка і Трубіна.

Англія – Україна: хто покаже матч відбору до Євро-2024 – гру можна буде подивитись безкоштовно.

Україна розгромно програла Ірландії у відборі на Євро-2023 – "синьо-жовтих" прибив хет-трик 15-річного хлопчака.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: конкурент збільшив відрив від України, але Шахтар може швидко все виправити.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко показав промені та пітьму, роздмухав скандал, помстився та вибив ворожого капітана – вечір вогню в ЛЄ. Українець отримав відзнаку від фанатів Арсенала, які вдруге поспіль визнали його найкращим гравцем місяця.

Сергій Ребров без Ярмоленка вийшов на вершину чемпіонату – Аль-Айн розбив прямого конкурента з 3 екс-гравцями АПЛ.

Віктор Коваленко заробив переможний пенальті у поєдинку з Інтером. Спеція сенсаційно переграла другу команду Італії.

Владислав Кочергін знову провів феєричний матч у Польщі – розкішні гол+асист та розгромна перемога.

Грем Поттер пояснив Мудрику, чому "маринував" його 2 матчі поспіль – є натяк на повернення українця до складу Челсі.

Інші головні події

Карім Бензема несподівано може спровокувати трансфер Мбаппе в Реал.

Барселона буде відповідати в суді і може навіть припинити існування. Прокуратура висунула звинувачення за справою Негрейри, попереду гучні судові засідання.