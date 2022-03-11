Наші за кордоном

Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи. Руслан забив гол у ворота Байєра та віддав два асисти. Славія з допомогою Максима Таловєрова розбила ЛАСК у Лізі конференцій.

Олександр Зінченко потрапив до команди тижня в Лізі чемпіонів. Роман Яремчук під питанням на найближчий матч Бенфіки – тренер розкрив проблему. Андрій Ярмоленко не зіграв, а Вест Хем поступився Севільї.

Україна

Шахаб офіційно приєднався до угорського клубу – відбулася "рокіровка" братів Фаворових. Ворскла віддала провідного захисника в оренду естонському клубу. Жуніор Мораєс має варіант працевлаштування в Бразилії. Алан Патрік зацікавив одразу 4 грандів.

Дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України. Тимощук може працювати на ФСБ Росії – колишній прес-секретар Анатолія оприлюднив документи з помилками. УПЛ закликала європейські чемпіонати припинити трансляції на території Росії.

Санкції до Абрамовича

Роман Абрамович не встиг продати Челсі та потрапив під санкції Великобританії. Всі операції клубу заблоковані: Челсі не зможе купувати і продавати гравців, не зможе підписувати нові контракти та продавати квитки на матчі. А ще лондонці втратили 40-мільйонного титульного спонсора.