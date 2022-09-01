"Футбол 24" презентує дайджест новин за 31 серпня 2022 року. Трансферний дедлайн минув спокійно для гравців збірної України, хоча у багатьох був шанс змінити клубну прописку.

АПЛ

Ман Сіті знищив Ноттінгем з 2 поспіль хет-триком Холанда. Норвежець забив уже 9 голів за час своїх виступів у Прем'єр-лізі. Британці не без іронії відзначають, що стільки ж разів відзначився в АПЛ наш легенда. Проте Андрій Шевченко зробив це за 48 матчів, а Холанду знадобилося лише 5. Арсенал вдруге без травмованого Зінченка натужно переграв суперника вдома з рахунком 2:1 (цього разу Астон Віллу Джеррарда) й очолив таблицю.

Тоттенхем знову не виграв гостьовий матч проти сусідів по Лондону. Ліверпуль вирвав перемогу над Ньюкаслом на 90+8 хвилині. На гол 70-мільйонного новачка Ісака, який дебютував за "сорок" команда Клоппа відповіла дублем асистів Салаха – багатії вперше в сезоні програли.

Арсенал змушений відмовитися від трансферу Мудрика. Шахтарю запропонував 30 млн євро інший клуб АПЛ. Брентфорд був готовий встановити трансферний рекорд, але всі інсайдери світу відзначають, що перемовини з клубом Ахметова були надзвичайно складними. Боси "гірників" просили цілих 50 мільйонів, а така сума за молодого гравця – занадто навіть для АПЛ.

Україна

Довбик підтвердив бажання піти зі СК Дніпро-1. Форвард збірної України офіційно попросив про трансфер, прагнучи заробітку для свого клубу, і розкрив усі варіанти. Зокрема, Довбика кликали в Баварію, але не мюнхенську, а іншу команду Бундесліги з цього регіону – Аугсбург. Тут так само завадили важкі перемовини з керівництвом українського клубу. Трабзонспор зробив смішну пропозицію щодо Довбика на менш ніж 6 мільйонів євро.

Динамо оголосило про трансфер Кабаєва. Вартість угоди оцінюють в 1,2 млн євро. Владислав обрав 7 номер. Також Динамо офіційно відпустило захисника в Європу. Очікування – Забарний в Лондон. Реальність – Біловар на Кіпр.

Циганков отримав небанальний варіант трансферу з Динамо. Манчестер Юнайтед міг би посприяти переходу українця до ПСВ. Водночас київське Динамо розглядає гравця з Ямайки на заміну Циганкову.

Результати жеребкування Юнацької ЛЧ – Рух отримав суперників. Львівські юнаки зіграють проти польського Заглємбе U-19. Переможець вийде на сильнішого в дуелі Чіксереда (Румунія) – Галатасарай (Туреччина).

Трансфери

Доля Роналду визначена – тренер МЮ публічно заявив, де суперзірка проведе наступний сезон. У червоному Манчестері чекають 100-мільйонного Антоні в атаку та Дубравку на роль запасного кіпера (відтак Бущана не буде).

Аталанта готова була продати Маліновського. Італійці отримали офіційну пропозицію і начебто знизили ціну, але по суті тільки задурили голову потенційним покупцям. Марсель найбільше хотів українця, але угоду не потягнув через розбіжності у фінансовому питанні. А ось клуби АПЛ не підписали Маліновського з інших причин.

Руслан вважав найкращим варіант з Тоттенхемом, а той не надто серйозно поставився до гравця, обравши інші кандидатури. Для українця реальніше було перейти в Ноттінгем Форест чи Лестер, однак це вже свого роду спад в амбіціях – команди, які борються за виживання.

Челсі офіційно оформив перехід Фофана за 75 мільйонів фунтів – нетипово тривалий контракт аж на 7 років.