"Футбол 24" презентує дайджест топ-подій за 2 жовтня 2022 року. Лунін і Маліновський ділять перші місця в чемпіонатах Іспанії й Італії. Холанд забиває Манчестер Юнайтед 3, додаючи до цього ще 2 асисти.

УПЛ

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова, який забив у чемпіонаті України вперше за 9 місяців. Віктор обійшов Мілевського в історичному рейтингу бомбардирів київського клубу. В активі 24-річного вінгера збірної України вже 88 голів за рідну команду. Після двох поразок на старті Київ двічі мінімально переміг і вибрався на 9 місце.

Олександрія вирвала перемогу над Чорноморцем в більшості. Динамівець Вікентій Волошин двічі асистував, потрійна заміна воротарів. Зоря розписала нічию з Кривбасом. Шикарні дебютанти Луганська, зокрема екс-захисник Шахтаря оформив дубль. Вернидубу допомогли помилки голкіпера. За Кривбас забив інший орендованоий у Динамо Волошин – Назар.

"Думаєте, він піде в цей клуб грати?": екс-гравець Тоттенхема не вірить у трансфер Мудрика в Ліверпуль. Алан Хаттон переконаний, що атакувальний півзахисник збірної України показує занадто гарний футбол, аби сидіти на лаві запасних.

Українці за кордоном

Реал – Осасуна: Лунін перед Шахтарем починає з першої втрати очок у сезоні. Український голкіпер знову пропустив і зіграв неоднозначно за клуб. Бензема повернувся прокляттям, якого Прімера ще не бачила. Не обійшлося без суддівського скандалу.

Аталанта здолала Фіорентину і зрівнялася з лідером Серії А – Маліновському дісталося від провалу Реала. Утім, українець з лавки запасних свою місію виконав. Руслан допоміг втримати перемогу, а з нею історичний результат – уперше в чемпіонаті Італії бергамаски набрали 20 очок за 8 стартових турів. Як і команда Луніна, Аталанта ділить 1 місце з конкурентом, маючи однакову кількість балів, але гіршу різницю голів.

Ребров розгромно переміг – Ярмоленко асистував від поперечини та змарнував фірмовий момент. Андрій цілком міг спіймати флешбеки з матчу проти Шотландії (0:0), коли також не забив з кількох метрів.

Холанд і решта

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами. Відзначаємо 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, 3 голи Філа Фодена і дубль асистів Кевіна Де Брюйне. Гвардіолу лякають цифри Ерлінга, але іспанського тренера засмучує і серйозний негатив.

Цікаво, що сам Холанд висловив претензії до гравців Манчестер Сіті після погрому МЮ. Норвежцю дуже не сподобалося, що команда Гвардіоли програла другий тайм і діяла недбало в окремих епізодах.

Українець втратив тренера – третя відставка в АПЛ. Макс Кілман, який дуже хотів грати за збірну України, залишився без наставника у Вулверхемптоні, що опустився в зону вильоту.

"Соррі, але ні Шахтар, ні Динамо не зможуть тягатися", – Павелко анонсував появу команди ЗСУ в чемпіонаті України.