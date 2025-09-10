"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 9 вересня.

Відбір на ЧС-2026

Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном.

Франція втримала перемогу над Ісландією – "вікінги" забили двічі, Мбаппе обійшов Анрі й став другим бомбардиром збірної.

Англія принизила Сербію в Белграді – троє гравців забили вперше, Тухель видає монструозні 13:0 у відборі на ЧС-2026.

Норвегія з пента-триком Холанда розірвала Молдову, Луческу і Ко втратили перемогу над Кіпром, черговий гол Роналду.

Масові призначення тренерів

Динамо підсилилося новим тренером – на прохання Лобановського змінював громадянство.

Зінченко офіційно отримав нового наставника – тренер вигравав єврокубок і кілька чемпіонських титулів.

Пушіч офіційно очолив новий клуб – він буде тренувати чемпіона світу.

Фенербахче офіційно знайшов заміну Моурінью – він працював на Росії і конфліктував із зіркою Реала.