Головні новини 9 вересня: збірна України зазнала фіаско в Азербайджані, новий тренер Динамо, 11:1 у відборі на ЧС-2026
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 9 вересня.
Відбір на ЧС-2026
Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном.
Франція втримала перемогу над Ісландією – "вікінги" забили двічі, Мбаппе обійшов Анрі й став другим бомбардиром збірної.
Англія принизила Сербію в Белграді – троє гравців забили вперше, Тухель видає монструозні 13:0 у відборі на ЧС-2026.
Норвегія з пента-триком Холанда розірвала Молдову, Луческу і Ко втратили перемогу над Кіпром, черговий гол Роналду.
Масові призначення тренерів
Динамо підсилилося новим тренером – на прохання Лобановського змінював громадянство.
Зінченко офіційно отримав нового наставника – тренер вигравав єврокубок і кілька чемпіонських титулів.
Пушіч офіційно очолив новий клуб – він буде тренувати чемпіона світу.
Фенербахче офіційно знайшов заміну Моурінью – він працював на Росії і конфліктував із зіркою Реала.