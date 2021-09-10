Головні новини 9 вересня: Європа виступила проти реформи чемпіонату світу, Хіддінк завершив тренерську кар'єру
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 9 вересня.
ЧС-2020, відбір
ЧС-2022: Роналду в Книзі рекордів Гіннеса, бездоганна Данія, конкуренти допомагають Україні – огляд вересневих матчів
Європейські ліги озвучили категоричну позицію щодо проведення чемпіонату світу кожні 2 роки
"Гравці дуже швидко злиють тренера": чому Петракова складно виправдати, а Шева міг би зробити Україні послугу
Україна
Мудрик стане частиною експерименту Де Дзербі – наставник Шахтаря має особливі плани на українця.
Полтавська Ворскла готує трансфер англійського форварда, який вже в Україні.
Батько Еріка Шуранова пояснив, чому син змінив громадянство, але не зачиняє двері для збірної України.
Україну в Лізі чемпіонів представлять три команди. Щоправда, одна з них гратиме у жіночій версії турніру. Житлобуд-1 пробився у груповий етап, обігравши Аполлон.
Світ
Гус Хіддінк завершив тренерську кар'єру. 74-річний нідерландець попрощався зі збірною Кюрасао і більше не хоче повертатися у професіональний футбол.
Японія відмовилась приймати клубний чемпіонат світу, але ФІФА вже знайшла нових охочих стати господарями турніру.
Тіберіу Гіоане подав у відставку після ганебної поразки у Кубку Румунії.