ЧС-2020, відбір

ЧС-2022: Роналду в Книзі рекордів Гіннеса, бездоганна Данія, конкуренти допомагають Україні – огляд вересневих матчів

Європейські ліги озвучили категоричну позицію щодо проведення чемпіонату світу кожні 2 роки

"Гравці дуже швидко злиють тренера": чому Петракова складно виправдати, а Шева міг би зробити Україні послугу

Україна

Мудрик стане частиною експерименту Де Дзербі – наставник Шахтаря має особливі плани на українця.

Полтавська Ворскла готує трансфер англійського форварда, який вже в Україні.

Батько Еріка Шуранова пояснив, чому син змінив громадянство, але не зачиняє двері для збірної України.

Україну в Лізі чемпіонів представлять три команди. Щоправда, одна з них гратиме у жіночій версії турніру. Житлобуд-1 пробився у груповий етап, обігравши Аполлон.

Світ

Гус Хіддінк завершив тренерську кар'єру. 74-річний нідерландець попрощався зі збірною Кюрасао і більше не хоче повертатися у професіональний футбол.

Японія відмовилась приймати клубний чемпіонат світу, але ФІФА вже знайшла нових охочих стати господарями турніру.

Тіберіу Гіоане подав у відставку після ганебної поразки у Кубку Румунії.