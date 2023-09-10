Головні новини 9 вересня: Україна не програла Англії, фіаско Італії, Неймар побив рекорд Пеле
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 9 вересня.
Збірна України
Україна розписала нічию з Англією у матчі відбору до Євро-2024 – такого не траплялось 10 років.
Ребров відзначив головний фактор, який дозволив зіграти внічию з віце-чемпіоном Європи, а також пояснив ранню заміну провідного гравця збірної України.
Зінченко увійшов у топ-10 бомбардирів збірної України.
"Слава Україні!": суперзірка збірної Англії здивував журналістку під час інтерв'ю – відео дня.
Євро-2024
Італія втратила перемогу над Північною Македонією – шедевр капітана зіпсував дебют Спаллетті та зробив подарунок Україні.
Швеція забила п'ять голів Естонії, Швейцарія несподівано не змогла втримати перемогу над Косово. Бельгія у важкому матчі втримала перемогу над Азербайджаном.
Інші топ-новини
Німеччина несподівано розгромно програла Японії – Бундестім без перемог вже 5 поєдинків.
Ворскла впевнено пройшла далі у кваліфікації жіночої ЛЧ – розкішний гол зі штрафного довершив розгромну перемогу.
Відбір ЧС-2026: Бразилія розтрощила Болівію, Уругвай здолав Чилі. Неймар обійшов Пеле і став найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії.