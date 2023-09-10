Збірна України

Україна розписала нічию з Англією у матчі відбору до Євро-2024 – такого не траплялось 10 років.

Ребров відзначив головний фактор, який дозволив зіграти внічию з віце-чемпіоном Європи, а також пояснив ранню заміну провідного гравця збірної України.

Зінченко увійшов у топ-10 бомбардирів збірної України.

"Слава Україні!": суперзірка збірної Англії здивував журналістку під час інтерв'ю – відео дня.

Євро-2024

Італія втратила перемогу над Північною Македонією – шедевр капітана зіпсував дебют Спаллетті та зробив подарунок Україні.

Швеція забила п'ять голів Естонії, Швейцарія несподівано не змогла втримати перемогу над Косово. Бельгія у важкому матчі втримала перемогу над Азербайджаном.

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