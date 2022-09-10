Україна

Динамо підтвердило, що Георгій Бущан та Микола Шапаренко отримали травми. Через це Олександр Петраков був змушений викликати у збірну України трьох нових гравців. Ушкодження Шапаренка виявилося дуже серйозним – півзахисник пропустить понад півроку.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна наздоганяє росіян, Шахтар дивом подав приклад Динамо та СК Дніпро-1.

Львівський Рух завдяки хет-трику Таллеса здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю. Поточних лідерів УПЛ підвів голкіпер.

Світ

Боснія і Герцеговина анонсувала товариський матч проти росіян. Міралем П'яніч різко засудив рішення своєї федерації, яка пробила дно. Проте знайшовся боснійський чиновник, який пообіцяв зробити все, аби гра з окупантами не відбулася.

Юрген Клопп заговорив про перебудову в Ліверпулі на прикладі Зінченка й відзначив роль українця.

АПЛ скасувала всі матчі вікенду на знак поваги до померлої королеви Єлизавети ІІ – Зінченко не зустрінеться з Миколенком.