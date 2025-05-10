Україна

Динамо розділило очки з Поліссям – кияни майже нічого не створили, старання Гуцуляка і Ко нейтралізував Нещерет.

Шахтар втратив очки у матчі проти Зорі – "гірники" грали у меншості з 17-ї хвилини, Олександрія близька до срібла УПЛ.

Шахтар незабаром очолить турецький фахівець – екс-капітан "гірників" ознайомив тренера з новим клубом.

Довбик може покинути Рому заради іншого клубу Серії А – українець має замінити зірку збірної Італії.

Україна – Франція: стало відомо, де відбудеться стартовий матч відбору на ЧС-2026.

"Цей варіант запропонували Коноплянка і Зозуля": Денис Костишин – про розмову з Ротанем і "Слава Україні" у Косові. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Ріццолі розібрав скандальний епізод матчу Верес – Оболонь: відомий вердикт комітету арбітрів УАФ.

УАФ відновить чемпіонат U-21 – директор організації поділився подробицями.

Світ

Алонсо офіційно підтвердив, що залишає Байєр – клуб уже оголосив про відхід іспанського фахівця.

Тренера Циганкова госпіталізували – відомий стан наставника Жирони напередодні матчу Ла Ліги.

6 команд в ЛЧ: Англія оформила дивовижний рекорд у єврокубках завдяки МЮ і Тоттенхему.

Мілан у вольовому стилі переміг Болонью і наблизився до єврокубків – "українець" оформив дубль.

Анчелотті все ще може очолити збірну Бразилії – наставник має покинути Реал вже після Ель Класіко.

Райо Вальєкано піднявся у зону Ліги Європи, втримавши перемогу над Лас-Пальмас.

Хоффенхайм розписав нічию з Вольфсбургом – зінсхаймці забили гол на 18-й секунді та майже зберегли прописку в Бундеслізі.