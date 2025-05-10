Головні новини 9 травня: Шахтар майже оформив першу з 1978-го "бронзу", Циганков пережив стрес перед матчем Ла Ліги
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 9 травня.
Україна
Динамо розділило очки з Поліссям – кияни майже нічого не створили, старання Гуцуляка і Ко нейтралізував Нещерет.
Шахтар втратив очки у матчі проти Зорі – "гірники" грали у меншості з 17-ї хвилини, Олександрія близька до срібла УПЛ.
Шахтар незабаром очолить турецький фахівець – екс-капітан "гірників" ознайомив тренера з новим клубом.
Довбик може покинути Рому заради іншого клубу Серії А – українець має замінити зірку збірної Італії.
Україна – Франція: стало відомо, де відбудеться стартовий матч відбору на ЧС-2026.
"Цей варіант запропонували Коноплянка і Зозуля": Денис Костишин – про розмову з Ротанем і "Слава Україні" у Косові. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.
Ріццолі розібрав скандальний епізод матчу Верес – Оболонь: відомий вердикт комітету арбітрів УАФ.
УАФ відновить чемпіонат U-21 – директор організації поділився подробицями.
Світ
Алонсо офіційно підтвердив, що залишає Байєр – клуб уже оголосив про відхід іспанського фахівця.
Тренера Циганкова госпіталізували – відомий стан наставника Жирони напередодні матчу Ла Ліги.
6 команд в ЛЧ: Англія оформила дивовижний рекорд у єврокубках завдяки МЮ і Тоттенхему.
Мілан у вольовому стилі переміг Болонью і наблизився до єврокубків – "українець" оформив дубль.
Анчелотті все ще може очолити збірну Бразилії – наставник має покинути Реал вже після Ель Класіко.
Райо Вальєкано піднявся у зону Ліги Європи, втримавши перемогу над Лас-Пальмас.
Хоффенхайм розписав нічию з Вольфсбургом – зінсхаймці забили гол на 18-й секунді та майже зберегли прописку в Бундеслізі.