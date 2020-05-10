Головні новини 9 травня: Ребров наближається до знаменитого клубу, кримінальні пристрасті в сім'ї екс-зірки Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 травня.
Колишні зірки УПЛ
Огнєна Вукоєвіча заарештували за погрози вбити дружину, її сестру та маму. Екс-хавбека Динамо допитали в прокуратурі та наклали на нього серйозні обмеження. Хорват прокоментував свій арешт, підтвердивши, що проблеми в сім'ї є.
Сергій Ребров став пріоритетним варіантом на посаду головного тренера Фенербахче. Колишній наставник Динамо є ідеальним кандидатом, він може задовольнити всі 5 вимог керівництва. Тим часом команда Реброва відновила повноцінні тренування.
Екс-вінгер Карпат забив фантастичний гол у Білорусі – його дубль не врятував команду від побиття.
Європа
Відома дата повернення Ліги чемпіонів – президент Ліона розсекретив план УЄФА.
АПЛ побоюється бунту гравців через відновлення сезону. Уотфорд пішов в опозицію до АПЛ через плани продовжити чемпіонат – ще 5 клубів готові приєднатися. Легендарний дует Ліверпуля потрапив до топ-10 найкращих, які не здобули чемпіонство – Джеррард примудрився стати другим.
Німецький клуб може зірвати відновлення чемпіонату – виявлені два нові випадки коронавірусу. Борусія Д отримала жахливі проблеми перед відновленням сезону – чотири гравці основи ризикують пропустити Рурське дербі.
Інші новини
Донбас Арена увійшла в топ-20 найкращих стадіонів світу – несподіваний переможець випередив Камп Ноу і Сантьяго Бернабеу.
Напередодні перший український футболіст заразився коронавірусом – тепер ЗМІ оприлюднили його ім'я.
З'явилися чутки, що Міккел Дуелунд може покинути Динамо – кияни нібито вже отримали пропозицію. Сам гравець різко прокоментував потенційний трансфер.