Україна

Що потрібно Україні для прямої путівки в групу ЛЧ 2023/24: розклади перед вирішальними матчами євросезону.

Шахтар може змінити закордонний стадіон для виступів у єврокубках.

Динамо одним махом отримає подвійне підсилення та ослабить прямого конкурента.

Українці за кордоном

Аль-Айн визначився щодо майбутнього Ярмоленка: контракт лідера збірної України спливає вже за два місяці.

Миколенко видав топ-клас в АПЛ, вказавши на помилку Де Дзербі: Зінченко отримав приклад, але все буде складніше.

Мудрик – на тенісі, риболовля Шевченка з Усиком, Ребров у збірній України та черговий трофей Луніна: наші за кордоном.

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Мессі визначився щодо майбутнього: джерело розкрило, де зіграє Лео в наступному сезоні. Водночас його батько зробив протилежну заяву.