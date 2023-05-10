Головні новини 9 травня: Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого, майбутнє Ярмоленка та Мессі
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 9 травня.
Україна
Що потрібно Україні для прямої путівки в групу ЛЧ 2023/24: розклади перед вирішальними матчами євросезону.
Шахтар може змінити закордонний стадіон для виступів у єврокубках.
Динамо одним махом отримає подвійне підсилення та ослабить прямого конкурента.
Українці за кордоном
Аль-Айн визначився щодо майбутнього Ярмоленка: контракт лідера збірної України спливає вже за два місяці.
Миколенко видав топ-клас в АПЛ, вказавши на помилку Де Дзербі: Зінченко отримав приклад, але все буде складніше.
Мудрик – на тенісі, риболовля Шевченка з Усиком, Ребров у збірній України та черговий трофей Луніна: наші за кордоном.
Інші топ-новини
Реал розписав нічию з Манчестер Сіті у першому півфіналі ЛЧ: Анчелотті вразив адаптаціями, Вінісіус і КДБ забили по ефектному голу.
Мессі визначився щодо майбутнього: джерело розкрило, де зіграє Лео в наступному сезоні. Водночас його батько зробив протилежну заяву.