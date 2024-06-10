Головні новини 9 травня: Інтер хотів купити Луніна, Динамо привезе легіонера, торги за Довбика і Циганкова
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за неділю, 9 травня.
Україна
Динамо домовилось про перехід захисника збірної Колумбії. Водночас кияни зупинилися в "розграбуванні" СК Дніпро-1 – за кандидата у збірну України зійшлися Шахтар та Карпати
Доля Маркевича в Карпатах: джерело назвало дату зустрічі з президентом і причину можливого відходу.
Світ
Контрольні матчі: суперник збірної України розгромив Уельс, Італія зі скрипом перемогла Боснію. Франція провалила генеральну репетицію – Дешаму довелося випускати "травмованого" Мбаппе.
Барселона не може зареєструвати 9 гравців основної команди – проблеми каталонців тільки погіршаться.
Легенду Ліверпуля госпіталізовано в критичному стані – він ставав чемпіоном Англії 8 разів.
Українці за кордоном
Лунін зацікавив чемпіона Італії – Реал не вагаючись дав чітку відповідь Інтеру.
Довбик зібрав чергу з 5 європейських грандів – в Іспанії озвучили ціну українського Пічічі. Динамо забере половину заробітку Жирони за Циганкова.
Українця визнали найкращим воротарем європейської ліги – фанати категорично не згодні.