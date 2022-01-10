Українці за кордоном

Руслан Маліновський допоміг Аталанті розгромити Удінезе. Українець забив гол та віддав результативну передачу в матчі з вісьмома голами.

Для Андрія Шевченка все склалося значно гірше. Фахівець перед матчем зі Спецією знову здав позитивний тест на коронавірус. Дженоа мінімально програла, Коваленко зіграв 10 хвилин. Італійські ЗМІ вже залякують Шевченка відставкою

Знову радісні новини з хіхонського Спортінга. Цього разу відзначився Василь Кравець. Вихованець Карпат забив шедевральний гол.

"Ви сліпі у своїй різкій критиці": Миколенко викликав бурю дебютом за Евертон – Англія гуде про успіх і... провал

Світ

Чергові матчі Кубка Англії не обійшлися без сенсацій. Лондонський Арсенал вилетів, програвши Ноттінгену. Натомість Ліверпуль, Тоттенхем та інші клуби з еліти пройшли далі. Вже відбулося жеребкування наступного раунду – Ярмоленко, Зінченко та Миколенко дізнались суперників.

Мілан, розгромивши Венецію, ненадовго очолив Серію А. Однак вже ввечері Інтер знову був першим завдяки перемозі над Лаціо. Ювентус та Рома влаштували божевільну перестрілку.

Стартував Кубок Африканських націй. Камерун та Кабо-Верде здобули перші перемоги.

Зідан узгодив контракт із ПСЖ – тренер може повернутися до роботи раніше, ніж очікувалося.

Україна

Чорноморець провів прес-конференцію з Романом Григорчуком і новим керівництвом клубу. Одесити планують провести ребрендинг і боротися за єврокубки

Шахтар знайшов несподіване підсилення. Донеччани стежать за гравцем збірної Молдови, у якого португальське громадянство.

СК Дніпро-1 веде перемовини з екс-форвардом Реала