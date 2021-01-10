Україна

Коваленко став ще ближчий до Аталанти. Італійські ЗМІ розсекретили подробиці трансферу українця.

Ворскла намагається продовжити контракт з Альюном, на якого претендують європейські клуби

Олександрія отримала пропозиції щодо Ковальця від інших клубів УПЛ.

Зоря може перехопити у Динамо Шахаба. Луганці вже мають угоду з нападником Олімпіка.

Світ

Відбулися матчі третього раунду Кубка Англії. АПЛ вже втратила одного представника. Важчі перемоги Ман Юнайтед, Арсенала та Евертона.

Аталанта розгромила Беневенто, Руслан Маліновський віддав асист на шедевральний гол. Мілан переміг Торіно, Ібрагімовіч повернувся після травми.

Барселона легко розібралася з Гранадою. Ліонель Мессі та Антуан Грізманн оформили по дублю. Реал втратив шанс стати лідером, розписавши нічию з Осасуною.

Битва між РБ Лейпциг та Борусією завершилася на користь Дортмунда. Ерлінг Холанд забив два м'ячі.

Маурісіо Почеттіно здобув першу перемогу на чолі ПСЖ, але не зміг вийти на перше місце Ліги 1.

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Колишній динамівець Єрко Леко розпочав самостійну тренерську кар'єру в чемпіонаті Хорватії.

Челсі приєднався до боротьби за Упамекано. На зірку Бундесліги приголомшлива черга.