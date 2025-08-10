Головні новини 9 серпня: трансфери МЮ, ПСЖ і Барси, Ліверпуль відпустив Дарвіна, майстер-клас де Брюйне для Циганкова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 9 серпня.
Україна
Алієва кликали повернутись у футбол – реакція екс-гравця збірної України здивувала
Кубок України: Федецький отримав дурне вилучення і влаштував бійку в матчі аматорів – ВІДЕО
Кривбас переміг Металіст 1925 – Мендоса оформив гол+пас, Ван Леувен помстився "колишній"
ЛНЗ переміг Епіцентр – черкасці вперше виграли під керівництвом Пономарьова, забивши три голи з офсайду
Шахтар втратив провідного гравця до кінця року, – ЗМІ
Олександрія втратила свого лідера на п'ять матчів через рішення УПЛ – відомі деталі
Світ
УЄФА визначився з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів-2027
Манчестер Юнайтед розписав нічию з потенційним суперником Полісся – Де Хеа повернувся на Олд Траффорд, у Йоро вкрали гол
Рома перемогла Евертон – Миколенко травмувався, Довбику показали, як потрібно забивати
Арсенал двічі обіграв Атлетік – Дьокереш забив перший гол за "канонірів" з паса ще одного коштовного новачка
Де Брюйне влаштував феєрію в матчі проти Циганкова – українець асистом допоміг врятуватись від ганьби
Трансфери
Реал остаточно позбувся одного з найбільших трансферних провалів у власній історії
Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід форварда за понад 80 млн євро
Дарвін офіційно покинув Ліверпуль, ставши принциповим суперником Роналду
ПСЖ офіційно підписав заміну росіянину – сума трансферу може скласти понад 50 мільйонів
Лідер Барселони офіційно перейшов до клубу Роналду – каталонці дотримали свого слова
Українці за кордоном
Забарний в ПСЖ: у Франції розкрили остаточні умови трансферу і зарплатню українця
Довбик як риба, викинута на берег: українець з особливим підходом від Гасперіні – відео на очах 250 фанатів завірусилося