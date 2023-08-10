Головні новини 9 серпня: Роналду пише історію, Дніпро-1 знайшов заміну Довбику й взяв гравця Динамо, топ-трансфер Карпат
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 9 серпня.
Україна
СК Дніпро-1 офіційно підписав заміну Довбику, також віце-чемпіони УПЛ забрали у Динамо гравця з досвідом виступів у Європі.
Жіноча збірна України залишилась без головного тренера – вже відомо, хто замінить переможця Ліги чемпіонів.
Карпати оголосили про підписання українського чемпіона світу. Один із лідерів львів'ян у минулому сезоні може розпочати тренерську кар'єру – Кожанов очолить український клуб.
Світ
Роналду вивів Аль-Наср в історичний фінал арабського Кубка чемпіонів – гольова серія Кріштіану триває.
Марсель без шансів програв Панатінаїкосу – вирішальний гол екс-зірки Шахтаря, розкішний тайм Вербіча.
ПСЖ продовжує знущатися з Мбаппе – стосунки між гравцем і клубом остаточно зіпсовані.
Трансфери
Барселона продала Кессьє в Саудівську Аравію. Також спокусливу пропозицію отримав Лєвандовскі – каталонці підготували план "Б", щоб компенсувати відхід поляка.
Іньєста офіційно знайшов новий клуб – переїзду до Мессі не сталося.
Бешикташ продовжує торгуватись за Маліновського – джерело озвучило нову пропозицію турецького гранда.