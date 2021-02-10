Україна

УАФ визначилася з претендентами на звання найкращого тренера України у 2020 році та оголосила про суддівські призначення 14-го туру УПЛ.

У Динамо розповіли про готовність стадіону імені Лобановського до матчу з Олімпіком. Натомість Тайсон готовий на суттєве зменшення зарплати заради відходу з Шахтаря.

Європа

Манчестер Юнайтед дотиснув Вест Хем в екстра-таймі Кубка Англії – відео гола та огляд матчу з травмою Ярмоленка.

Туринський Ювентус вийшов у фінал Кубка Італії, розписавши нічию з Інтером у матчі-відповіді. Мадридський Реал впевнено здолав Хетафе та скоротив відставання від лідера Прімери.

Інші топ-події

Мадридський Атлетіко не зможе провести вдома матч ЛЧ проти Челсі – "матрацники" розглядають стадіон свого єврокубкового тріумфу. Бенфіка – Арсенал: топ-матч 1/16 Ліги Європи перенесений на нейтральне поле.

Пеле лише другий, Роналду випереджає Мессі і дві сенсації в топ-10 – рейтинг найкращих бомбардирів клубного футболу. Ветеран Себастьян Абреу оновив власний рекорд за кількістю клубів – форварду вже 44 роки.