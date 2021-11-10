Збірна України

Україна – Болгарія: товариський матч розсудить арбітр з Туреччини. Збірна України прибула в Одесу на спаринг з болгарами.

"Синьо-жовті" провели тренування перед вильотом – є позитивні новини. Боснія та Герцеговина – Україна: Джеко ризикує пропустити вирішальний матч відбору до ЧС-2022.

Україна

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