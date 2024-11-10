УПЛ

У рамках чемпіонату України відбулися 3 матчі. Оболонь втримала сенсаційну перемогу над ЛНЗ. Олександрія розгромила Карпати і самостійно очолила УПЛ – хет-трик центрбека, два пенальті, Безерра вирішує. Колос та Кривбас вперше розписали нічию – джокер Вернидуба спрацював за 59 секунд, дебютний гол легіонера.

На жаль, без суддівських скандалів у нашому футболі ніяк. Верес оголосив ультиматум Комітету арбітрів УАФ, підтримавши Полісся та Оболонь – офіційна заява. "Для обраних було б пенальті, а для таких селюків, як ми – немає": Олександр Поворознюк такоє лютує через "вкрадену" перемогу Інгульця.

Топ-чемпіонати

Низка цікавих матчів відбулась за кордоном. Лунін асистом допоміг Вінісіусу оформити хет-трик – українець повторив 30-річний подвиг, жахіття Мілітао, 4:0 від Реала.

В АПЛ Забарний привіз гол і програв Ярмолюку, Миколенко допоміг розписати нічию з Вест Хемом, Фулхем підібрався до зони ЛЧ. Брайтон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті – вдруге в історії Гвардіола зазнав чотирьох поразок поспіль. Ліверпуль переміг Астон Віллу – Салах зробив гол+пас, мерсисайдці відірвались від Сіті на п'ять очок і втратили лідера

Мілан у матчі з 6 м'ячами драматично втратив перемогу над Кальярі – дублі Дзаппи та Леау, VAR вкрав 2 голи у сардинців. Ювентус на класі здолав Торіно і впритул наблизився до конкурентів – дербі ледь не призвело до бійки.

Борусія Д у меншості влетіла Майнцу, Байєр зганьбився з головним невдахою Бундесліги, Баварія зміцнила лідерство.

Збірна України

Лунін знову не допоможе "синьо-жовтим", Ребров викликав заміну. Кіпер Реала послався на сімейні обставини і натякнув на негаразди дружини зі здоров'ям.