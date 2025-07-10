Клубний ЧС та Ліга чемпіонів

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас.

Ліга чемпіонів: перший суперник Динамо майже визначений – представник дружньої Литви здобув впевнену перемогу 2:0. Екс-клуб Йовічевіча дотиснув білорусів, андорці забили в Румунії.

Трансфери

Вінгер Динамо на порозі переходу до клубу з топ-5 чемпіонатів Європи – джерело розкрило деталі угоди.

Також кияни відпускають двох українців у Європу – джерело розкрило умови трансферів.

Миколенко отримав нового одноклубника за 31 млн євро.

Світ

Євро-2025 серед жінок: історична ганьба Нідерландів, перший гол найгіршої команди турніру – він стався після ДТП.

Ліон дізнався офіційний результат апеляції проти пониження у другий дивізіон.

Тевес очолив новий клуб – попередній тренер не встиг провести жодного матчу.

Українці за кордоном

Довбик перервав відпустку, щоб раніше повернутися до Роми та справити враження на Гасперіні.

Трансфер Забарного в ПСЖ під питанням – парижани знайшли дешевшу альтернативу.