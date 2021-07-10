Головні новини 9 липня: Динамо підписало двох новачків, Рух слідом за Олімпіком може знятися з УПЛ
Україна
Динамо оголосило про підписання відразу двох новачків – Дениса Антюха та Іллі Шкуріна.
Довбик в Динамо – кияни готові на грандіозний обмін заради форварда збірної України
Донецький Шахтар завершив перший збір, зігравши внічию проти Шальке. Ісмаїлі вперше зіграв після травми.
Олімпік знявся з УПЛ, організація підтвердила офіційне звернення клубу. Окрім того, львівський Рух погрожує зробити це ж саме, бо стадіон Україна не допустили до проведення матчів такого рівня.
Пекельна битва за склад Динамо: хто готує "повстання" і вражає на кастингу Луческу, несподівані переможці літніх матчів
Євро-2020
УЄФА визначив топ-сейви турніру – до списку увійшов удар українця.
Збірна Англії віддасть частину призових за Євро на благодійну ціль – відомі суми
Четверо гравців збірної України потрапили у символічну збірну відкриттів Євро-2020
Світ
Легендарний Руй Кошта став президентом Бенфіки.
Андрій Ярмоленко погодився перейти у Фенербахче, хоча у Вест Хемі заробляє більше.
Колишній легіонер львівських Карпат перейшов у італійську Верону.
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