Україна

Динамо оголосило про підписання відразу двох новачків – Дениса Антюха та Іллі Шкуріна.

Довбик в Динамо – кияни готові на грандіозний обмін заради форварда збірної України

Донецький Шахтар завершив перший збір, зігравши внічию проти Шальке. Ісмаїлі вперше зіграв після травми.

Олімпік знявся з УПЛ, організація підтвердила офіційне звернення клубу. Окрім того, львівський Рух погрожує зробити це ж саме, бо стадіон Україна не допустили до проведення матчів такого рівня.

Пекельна битва за склад Динамо: хто готує "повстання" і вражає на кастингу Луческу, несподівані переможці літніх матчів

Євро-2020

УЄФА визначив топ-сейви турніру – до списку увійшов удар українця.

Збірна Англії віддасть частину призових за Євро на благодійну ціль – відомі суми

Четверо гравців збірної України потрапили у символічну збірну відкриттів Євро-2020

Світ

Легендарний Руй Кошта став президентом Бенфіки.

Андрій Ярмоленко погодився перейти у Фенербахче, хоча у Вест Хемі заробляє більше.

Колишній легіонер львівських Карпат перейшов у італійську Верону.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті