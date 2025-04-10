"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 9 квітня 2025 року.

Україна

Степанов забив гол сезону за Байєр – ненормальні цифри українець підкріпив шедевром у стилі Златана.

Довбик визнаний найкращим гравцем березня в Серії А – форвард Роми обійшов чемпіона Європи.

УАФ оголосила нового технічного директора – він працював у кількох клубах.

Буковина – Динамо: офіційно визначилось місце проведення півфіналу Кубка України.

Інгулець визначився зі стадіоном, на якому гратиме до кінця сезону – під питанням лише матч з Шахтарем.

Зоря отримала технічну поразку за матч з Динамо – луганці "допомогли" киянам обійти Шахтар на вершині U-19.

Шахтар вирішив втерти носа Динамо перед Класичним – "гірники" монетизували відеопародію на Ярмоленка.

Мілевський – про поїздку Тотті до Москви: "Мені від цієї інформації не дуже добре".

Світ

Барселона розгромила Борусію в першому чвертьфіналі ЛЧ – Лєвандовскі та Рафінья долучились до чотирьох голів.

ПСЖ розбив Астон Віллу у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів – Мартінес врятував команду Емері від розгрому.

Реал ще перед матчем проти Арсенала в ЛЧ підписав нового тренера – іспанський журналіст приголомшив подробицями.

Англія гарантувала собі п'яте місце у Лізі чемпіонів – все через розгромну перемогу Арсенала над Реалом.

Гравця Ла Ліги звинувачено у зґвалтуванні в туалеті – жертва працює в клубі.

"Мені не потрібно відповідати на критику": Тотті відреагував на хейт після поїздки в Росію.

Володар "Золотого м'яча" залишився без роботи уже через 3 місяці – він дебютував матчем проти Шахтаря.