Україна

Кривбас став "зимовим чемпіоном" УПЛ, але втратив перемогу над Зорею – егоїзм найкращого бомбардира коштував двох очок.

Маркевич хоче бачити в Карпатах головну зірку Миная – львів'яни дають більше грошей, ніж 2 клуби УПЛ.

Минай позбувся ще 2 гравців – кількість жертв зимової чистки зросла до 9 прізвищ.

ЛНЗ планує кинути виклик лідерам УПЛ – новачок готовий витрачати божевільні гроші на трансфери.

Світ

Лунін врятував від поразки, хоча й пропустив шедевр – Реал розписав нічию з Бетісом, яка вигідна Довбику й Циганкову.

Забарний доклався до ганебного розгрому МЮ – майстер-клас на Олд Траффорд, українець ледь не забив дебютний гол.

Мілан програв Аталанті у перестрілці на 5 голів – Йовіч знову забиває, шедевр Мурієля, попереду найважливіший матч ЛЧ

Астон Вілла після Манчестер Сіті перемогла ще й Арсенал – Зінченко провів потужний матч, арбітри знову оскандалились.

Баварія зазнала принизливого розгрому від Айнтрахта, пропустивши 5 голів, Уніон перервав 10-матчеву безвиграшну серію.

Українці за кордоном

Забарний може перейти в гранд АПЛ і стати "ворогом" Зінченка – захисника вели ще з Динамо, позиція Борнмута однозначна.

Топ-клуб готує грандіозне пограбування Жирони – Циганков і ще двоє "імен нізвідки" на столі знаменитого президента.

Лунін може покинути Реал вже взимку, в Іспанії озвучили великий вибір – українця кличуть клуби з ЛЧ і топ-чемпіонатів.

Екс-захисник збірної України достроково покине європейський клуб – він не грає за команду вже 4 місяці.