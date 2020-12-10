Інтер – Шахтар

Донецький Шахтар втримав нічию з Інтером, але вилетів з Ліги чемпіонів – відеоогляд нічийного матчу 6-го туру групового етапу.

Керманич "гірників" Луїш Каштру розкрив план на гру та прокоментував його успішність. Алленаторе міланців Антоніо Конте дав гнівний коментар після нічиєї і вильоту з єврокубків.

Воротар Анатолій Трубін розповів про божевільний фейл Лукаку, який врятував Шахтар. Натомість оборонець Микола Матвієнко оцінив результат поєдинку Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Мадридський Реал впевнено переграв Борусію М завдяки дублю Бензема – Мадрид і Ґладбах прорвалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сусіди "вершкових" з Атлетіко вибили Зальцбург, а резервісти Баварії та Манчестер Сіті не мали проблем із опонентами.

Тим часом Аталанта виграла бій за плей-офф в Аякса, Ліверпуль ледь не зганьбився в Данії, ПСЖ знищив Башакшехір. Таким чином визначились усі учасники плей-офф Ліги чемпіонів.

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