Головні новини 9 грудня: Шахтар відстояв право на євровесну, відомі учасники плей-офф ЛЧ, УАФ подала апеляцію на поразку
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 грудня.
Інтер – Шахтар
Донецький Шахтар втримав нічию з Інтером, але вилетів з Ліги чемпіонів – відеоогляд нічийного матчу 6-го туру групового етапу.
Керманич "гірників" Луїш Каштру розкрив план на гру та прокоментував його успішність. Алленаторе міланців Антоніо Конте дав гнівний коментар після нічиєї і вильоту з єврокубків.
Воротар Анатолій Трубін розповів про божевільний фейл Лукаку, який врятував Шахтар. Натомість оборонець Микола Матвієнко оцінив результат поєдинку Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Мадридський Реал впевнено переграв Борусію М завдяки дублю Бензема – Мадрид і Ґладбах прорвалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Сусіди "вершкових" з Атлетіко вибили Зальцбург, а резервісти Баварії та Манчестер Сіті не мали проблем із опонентами.
Тим часом Аталанта виграла бій за плей-офф в Аякса, Ліверпуль ледь не зганьбився в Данії, ПСЖ знищив Башакшехір. Таким чином визначились усі учасники плей-офф Ліги чемпіонів.
Інші топ-події
УАФ офіційно подала апеляцію на рішення про технічну поразку в Лізі націй проти Швейцарії. Збірні України U-17 та U-19 отримали суперників у кваліфікаційних раундах до Євро-2021/22.
Луганська Зоря оголосила заявку на заключний матч Ліги Європи в Португалії. Керманич Браги не скупився на компліменти для команди Скрипника перед очним протистоянням.
Ігор Суркіс готовий підсилити Динамо новими гравцями і анонсував перемовини з Луческу. Також функціонер однозначно відреагував на чутки про трансфери Шахаба і Драговіча в Динамо.