Головні новини 9 червня: Карпати виключені з УПЛ, Шахтар дізнався офіційний вердикт щодо ЛЄ, голи українців у Європі

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за четвер, 9 червня.

Україна

Перемога Динамо в Кубку України була однією з топ-тем: переважає думка, що трофей не повинен завадити змінам у київському клубі, а експерти прогнозують проблеми із єврокубками.

Водночас Динамо, Зоря і Десна гарантували собі місце мінімум у Лізі Європи – кияни точно зіграють у груповому турнірі єврокубка.

Карпати офіційно виключені з УПЛ, але мають право подати документи на атестацію для участі в Першій лізі. Співвласник львівського клубу Олег Смалійчук отримав звинувачення від Комітету етики та чесної гри УАФ у фінансовому стимулюванні суперників Руха, проте функціонер оперативно відреагував, пригадавши аналогічні порушення Динамо і Шахтаря.

Світ

УЄФА офіційно ухвалив низку рішень щодо єврокубків – Шахтар дізнався вердикт щодо матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга. Також визначилася доля запровадження VAR в ЛЄ у сезон-2020/21.

Гол екс-гравця Динамо приніс Вероні сенсаційну нічию у матчі проти Інтера і залишив Аталанту Маліновського на третьому місці. Манчестер Юнайтед розгромно переміг Астон Віллу.

Українці за кордоном

Роман Зозуля нарешті перервав свою суху "серію" на 24-му матчі, однак гол українця не допоміг його Альбасете обіграти хіхонський Спортінг.

У Туреччині українці влаштували шалену перестрілку з божевільною драмою: Кравець забив у другому матчі поспіль, але Гармаш розкішним голом звів усі зусилля Артема нанівець.

А от у Андрія Ярмоленка не все так радісно – вінгер Вест Хема вперше з листопада минулого року вийшов у стартовому складі, але опинився у трійці найгірших гравців у матчі проти Бернлі.