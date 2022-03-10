Ліга чемпіонів

Олександр Зінченко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті розписав ліниву нічию зі Спортінгом, а Гвардіола випустив купу молоді та навіть замінив воротаря. Пеп також звинуватив світових лідерів у потуранні Путіну.

Хет-трик Бензема вивів Реал у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Мадрид був дуже близьким до вильоту від ПСЖ, але створив яскравий камбек за 17 хвилин. Після матчу керівництво ПСЖ влаштувало скандал, намагаючись поговорити з суддями. Довелося викликати поліцію.

Україна

Тимощука жорстко покарають за ігнорування війни росіян проти України. Його позбавлять рекорду та всіх нагород. Окрім цього, в Анатолія відберуть звання почесного громадянина міста Луцька.

Маркос Антоніо зацікавив Ювентус. Евертон цікавиться зіркою Шахтаря – відразу два клуби мають кращі шанси. Аталанта готова підписати форварда "гірників" на заміну своєму лідеру. Реал і Атлетіко накинули оком на іншого гравця Шахтаря, який ще не дебютував в Україні. Томаш Кендзьора не перейде в Лех – у Польщі розкрили причини зриву трансферу.

Інші новини

УЄФА готує збільшення кількості учасників чемпіонату Європи до 32 команд. У Лізі Європи Айнтрахт з диво-голом Костіча переграв Бетіс, а Порту мінімально поступився Ліону, втративши гол на останніх секундах.