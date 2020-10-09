Євро-2020

Завершилися півфінальні матчі плей-офф на чемпіонат Європи, які були зіграні в рамках кваліфікації через Лігу націй. Збірна Румунії втратила шанси вийти на Євро-2020, а це означає, що збірна України отримає одну з двох дещо слабших команд. Третім опонентом Шевченка стане Грузія або Північна Македонія.

Володарі останніх чотирьох путівок на Євро стануть відомі 12 листопада – всі результати півфінальних матчів.

Україна

Спалах COVID-19 в Шахтарі триває. За результатами тестування виявлено 18 позитивних випадків. Водночас троє гравців "гірників" вирушать до табору збірної – це Марлос, Коваленко та Бондар.

Динамо подало заявку на Лігу чемпіонів. У списку киян є певні несподіванки – зокрема, присутність Дениса Гармаша, якого все літо сватали в інші клуби. До слова, київський клуб продовжив контракт з Владиславом Супрягою.

Скільки можуть заробити українські клуби в єврокубках – УЄФА оприлюднив схему призових у Лізі чемпіонів та Лізі Європи 2020/21. Динамо, Шахтар і Зоря мають за що боротися.

"Футбол 24" зібрав нищівну реакцію соцмереж та ЗМІ на фіаско збірної України у Франції. Поразка 1:7 стала найбільшою в історії "синьо-жовтих".

Світ

Англія розгромила Уельс на Вемблі. Всі голи забили дебютанти національної команди.

Збірна Німеччини везе найсильніший склад до Києва на поєдинок Ліги націй проти України. Гра пройде 10 жовтня на НСК Олімпійський.

Ліверпуль підписав чемпіона світу з Бразилії.