Україна

Не в Лондоні чи Варшаві: Шахтар та Динамо визначились зі стадіоном, де відбудеться перше Класичне сезону.

Ворскла на останніх хвилинах вирвала перемогу над Чорноморцем – одесити опустилися на дно таблиці.

Динамо хотіло оформити сенсаційне повернення Мораєса – екс-форвард Шахтаря був основним варіантом.

Михайло Мудрик потрапив до сфери інтересів ПСЖ – лідер Шахтаря може замінити в Парижі одну з головних зірок. Тим часом Анатолій Трубін зацікавив два клуби Серії А.

Світ

Реал здобув перемогу над Хетафе й повернувся на перше місце – Лунін провів перший "сухий" матч за мадридців.

Мілан обіграв Ювентус: знекровлені чемпіони покарали за боягузтво, Аллегрі отримав майстер-клас, тінь Мессі на Сан-Сіро.

Борусія Д врятувала нічию з Баварією, програючи 0:2 – гол джокера на 90+5 хвилині позбавив мюнхенців лідерства.

Тоттенхем переміг Брайтон і піднявся в топ-4, Ман Сіті розгромив Саутгемптон, Лестер не зміг покинути зону вильоту.

ПСЖ без Мессі втратив очки, Рамос був вилучений за істерику.