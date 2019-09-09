Головні новини 8 вересня: Іспанія та Італія майже на Євро-2020, Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 вересня.

Кваліфікація Євро-2020

Ми на 99% учасники Євро-2020, або Шевченко – унікальний, а йому вже знайшли заміну: реакція соцмереж на Литва – Україна.

Кваліфікація Євро-2020: Іспанія розтрощила Фарерські острови, Греція спіткнулася об Ліхтенштейн.

Італія здобула важку перемогу над Фінляндією, а Швеція на власному полі врятувала нічию з Норвегією.

Україна

Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку – Соль знімає прокляття, Де Пена і Гармаш феєрять, кілька камбеків.

Десна у спарингу розгромила Анкарагюджю – екс-динамівці пофеєрили голами.

Поцілунок Зінченка, веселий Степаненко і підозрілий Миколенко – збірна України прибула в Дніпро після тріумфу над Литвою.

Світ

Барселона хоче запропонувати Мессі пожиттєвий контракт.

Рамос повторив рекорд Касільяса.

Збірна Англії повторила переможну серію Іспанії у матчах відборів на Євро – попереду лише рекорд Чехії.