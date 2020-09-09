Ліга націй

У 2-му турі Португалія завдяки рекордному дублю Роналду впевнено перемогла Швецію. Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення, першим в історії європейських збірних забивши 100 голів.

Тим часом Франція перестріляла Хорватію – свято відкритого футболу та дежавю Мундіалю. Натомість Бельгія розтрощила Ісландію, а Кейн підвів Англію в Данії, драматична поразка Жерсона та Ко.

Україна

Мірча Луческу зініціював реконструкцію клубної бази Динамо. Крім того, київський клуб не розраховує на Гармаша та Клейтона – ЗМІ оприлюднив рішення румунського тренера.

Рух – Шахтар: УПЛ перенесла матч через спалах COVID-19 у львівському клубі. Тим часом Львів може проводити домашні матчі у Тернополі – директор клубу вражений ціною оренди стадіону Україна.

Україна красиво била Фінляндію на виїзді в матчі відбору Євро U-21 – подвиги гравців Шахтаря і Динамо.

Трансфери

Оборонець Анхеліньо повернувся у РБ Лейпциг – Зінченко залишився без конкурента. Натомість Евертон оформив перехід Дукуре з Уотфорда.

Тим часом форвард Роми остаточно переїхав у Бундеслігу за 27 млн євро. Міланський Інтер офіційно придбав Коларова за символічні відступні.

Екс-оборонець Манчестер Юнайтед Рафаель став гравцем Башакшехіра зі Стамбула. Депай в Барселону: президент Ліона сильно ускладнив пріоритетний трансфер Кумана.