Головні новини 8 вересня: Франція і Португалія підтвердили статус, Зінченко втратив конкурента, Луческу почав перебудову
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 вересня.
Ліга націй
У 2-му турі Португалія завдяки рекордному дублю Роналду впевнено перемогла Швецію. Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення, першим в історії європейських збірних забивши 100 голів.
Тим часом Франція перестріляла Хорватію – свято відкритого футболу та дежавю Мундіалю. Натомість Бельгія розтрощила Ісландію, а Кейн підвів Англію в Данії, драматична поразка Жерсона та Ко.
Україна
Мірча Луческу зініціював реконструкцію клубної бази Динамо. Крім того, київський клуб не розраховує на Гармаша та Клейтона – ЗМІ оприлюднив рішення румунського тренера.
Рух – Шахтар: УПЛ перенесла матч через спалах COVID-19 у львівському клубі. Тим часом Львів може проводити домашні матчі у Тернополі – директор клубу вражений ціною оренди стадіону Україна.
Україна красиво била Фінляндію на виїзді в матчі відбору Євро U-21 – подвиги гравців Шахтаря і Динамо.
Трансфери
Оборонець Анхеліньо повернувся у РБ Лейпциг – Зінченко залишився без конкурента. Натомість Евертон оформив перехід Дукуре з Уотфорда.
Тим часом форвард Роми остаточно переїхав у Бундеслігу за 27 млн євро. Міланський Інтер офіційно придбав Коларова за символічні відступні.
Екс-оборонець Манчестер Юнайтед Рафаель став гравцем Башакшехіра зі Стамбула. Депай в Барселону: президент Ліона сильно ускладнив пріоритетний трансфер Кумана.