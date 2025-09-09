Головні новини 8 вересня: Динамо відпустило нападника, валідольна перемога Італії, відставка у суперника збірної України
Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 8 вересня.
Україна
Динамо з дебютом Бленуце і ще трьох новачків розбило команду Гармаша і Рибалки – Ярмоленко оформив дубль.
Динамо офіційно відпустило нападника до Європи.
Світ
Слідом за Росією – під дискваліфікацію ФІФА може потрапити ще одна країна.
Зіркове підсилення може отримати турецький Трабзонспор – слідом за Андре Онана, який дав згоду на перехід з Манчестер Юнайтед (але офіційно ще не перейшов) партнером Зубкова, Сікана та Батагова може стати Федеріко К'єза.
Сікан отримав пропозицію від 34-разового європейського чемпіона – українець може суттєво втратити в зарплаті.
Кваліфікація чемпіонату світу 2026
Італія у вогняному трилері з 9 голами вирвала перемогу над Ізраїлем, Хорватія здолала Чорногорію: відбір до ЧС-2026.
Визначився другий учасник ЧС-2026 від Африки – гол на 90+4 дозволив втретє кваліфікуватися на турнір.
Азербайджан звільнив Сантуша перед матчем проти України – відомо, хто замінить чемпіона Євро. Суперник України став не єдиним, хто вирішив змінити наставника – до подібного кроку вдався Казахстан після нищівної поразки від Бельгії з рахунком 0:6.
Азербайджан – Україна: прес-конференція Реброва – про звільнення Сантуша, сюрприз від Зінченка та стан Судакова.