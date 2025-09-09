Україна

Динамо з дебютом Бленуце і ще трьох новачків розбило команду Гармаша і Рибалки – Ярмоленко оформив дубль.

Динамо офіційно відпустило нападника до Європи.

Світ

Слідом за Росією – під дискваліфікацію ФІФА може потрапити ще одна країна.

Зіркове підсилення може отримати турецький Трабзонспор – слідом за Андре Онана, який дав згоду на перехід з Манчестер Юнайтед (але офіційно ще не перейшов) партнером Зубкова, Сікана та Батагова може стати Федеріко К'єза.

Сікан отримав пропозицію від 34-разового європейського чемпіона – українець може суттєво втратити в зарплаті.

Кваліфікація чемпіонату світу 2026

Італія у вогняному трилері з 9 голами вирвала перемогу над Ізраїлем, Хорватія здолала Чорногорію: відбір до ЧС-2026.

Визначився другий учасник ЧС-2026 від Африки – гол на 90+4 дозволив втретє кваліфікуватися на турнір.

Азербайджан звільнив Сантуша перед матчем проти України – відомо, хто замінить чемпіона Євро. Суперник України став не єдиним, хто вирішив змінити наставника – до подібного кроку вдався Казахстан після нищівної поразки від Бельгії з рахунком 0:6.

Азербайджан – Україна: прес-конференція Реброва – про звільнення Сантуша, сюрприз від Зінченка та стан Судакова.