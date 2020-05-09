Головні новини 8 травня: в Україні перший футболіст захворів на COVID-19, смерть аргентинської легенди, зміни в правилах

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 травня.

Україна

Перший випадок коронавірусу в українському футболі – півфіналіст кубка повідомив про зараження свого гравця. УАФ визначила долю клубу, в якому знайшли хворого на COVID-19.

Шахтар визначився з ціною Коваленка – скромна сума не лякає Рому, але є інша перешкода трансферу. "Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а маг збірної України прославився на весь світ.

Зоря проти проведення матчів верхньої шістки у Києві – луганці запропонували дві альтернативи. Богдан Лєднєв відреагував на чутки про повернення в Динамо – хавбек готовий забрати у киян Лігу чемпіонів. СК Дніпро-1 може подати заявку на участь в єврокубках.

Світ

Померла легенда аргентинського футболу – на нього скоїли безглуздий напад у рідному місті.

Реал більше не цікавиться Погба – мадридці сфокусувались на двох талантах. Королівський клуб отримав відмову від Камавінги – 17-річний талант байдуже поставився до інтересу мадридців. 60-мільйонний Йовіч зламав ногу під час домашніх тренувань.

Барселона переконала Лаутаро здійснити трансфер – зірка каталонців стане жертвою угоди. Інтер готовий запропонувати Арсеналу зірковий обмін форвардами. Екс-динамівець став надто великою проблемою для свого клубу – три претенденти готові купити його за скромну суму.

Коронавірус

IFAB збільшила кількість можливих замін у матчі, але є певні нюанси. ФІФА дозволила національним чемпіонатам відмовитися від VAR.

Ла Ліга затвердила дати відновлення та завершення турніру. Іспанія провела масове тестування футболістів на COVID-19 – результати невтішні. 10 гравців Атлетіко підчепили коронавірус – історичний антирекордсмен досі позитивний.

Мілан зафіксував три випадки інфікування коронавірусом – відновлення Серії А під загрозою зриву. Колишній хавбек Металіста захворів на COVID-19 – він далеко не один у своєму клубі.