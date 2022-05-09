Головні новини 8 травня: українські легіонери запалили у Європі, Мілан наблизився до чемпіонства, майбутнє Реброва
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 8 травня.
Війна Росії проти України
Зворушлива акція у Бундеслізі – 220 іграшок на полі в пам'ять про українських дітей, яких вбила Росія.
Український форвард відзначився хет-триком за Динамо Тбілісі – коментатор кричав "Слава Україні", коли рахунок став 7:3
Росія напала на Україну: Ребров розкриває плани на майбутнє, проблеми і трансфер Шахтаря за 20 мільйонів (LIVE)
Українці за кордоном
Сергій Ребров натякнув, де продовжить кар'єру після відходу з Аль-Айна.
Аталанта переграла Спецію в битві українців – Маліновський зробив гол і був найкращим, Коваленко спровокував вибух
Манчестер Сіті познущався з Ньюкасла – Зінченко відзначився асистом і допоміг "містянам" відірватися від Ліверпуля.
Миколенко забив супергол і травмувався у виїзному матчі АПЛ – українець та Пікфорд витягують Евертон з болота вильоту.
Вест Хем розтрощив Норвіч і продовжив гонитву за Манчестер Юнайтед – Ярмоленко відіграв один тайм.
Лунін дебютував за Реал у Прімері, але не врятував від фіаско – Атлетіко вперше за 6 років переміг "бланкос" у Ла Лізі.
Інші топ-новини
УАФ затвердила дострокове завершення Кубка України, Першої ліги та інших турнірів – підсумкові таблиці визначені.
Борусія М – Україна: де дивитись контрольний матч збірної – гру покажуть кілька трансляторів
Мілан здолав Верону і повернувся на вершину Серії А – іменинник залишив "россонері" фаворитом у боротьбі за Скудетто.