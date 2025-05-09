УПЛ

Йовічевіч отримав пропозицію від амбітного клубу УПЛ – екс-тренер Шахтаря не забарився з відповіддю

Срна зустрівся з потенційним кандидатом на заміну Пушічу – у Шахтаря є конкурент у боротьбі за тренера

Дискваліфікація Суркіса та штрафи для Динамо і Шахтаря – КДК УАФ виніс вердикти клубам після шаленого Класичного

Легіонер Динамо офіційно став чемпіоном з іншою командою – Шовковський не вірив у нього

Єврокубки

Манчестер Юнайтед вийшов у фінал ЛЄ завдяки розгрому Атлетіка, Тоттенхем стане суперником – "шпори" здолали Буде-Глімт

Челсі став першим фіналістом Ліги конференцій – він дізнається суперника за годину

Бетіс вийшов у фінал Ліги конференцій – Антоні став героєм, магії "нового спортдира" виявилося недостатньо

Українці за кордоном

"Приніс Ромі близько 20 очок": римське ЗМІ захистило Довбика перед критиками – вони називають Артема "антигероєм сезону"

Таловєров може приєднатися до клубу українців у європейському чемпіонаті – в пріоритеті Максима лише одна країна

Батагов може переїхати до чемпіонату з топ-5 – Трабзонспор вже отримав пропозицію щодо українця

Сікан отримав похвалу за виступи в останніх матчах Трабзонспора – в Туреччині відзначили успіхи українців

Забарний змушений поступитися амбіціями через одноклубника – Борнмут визначився з майбутнім українця

Зінченко на вихід, рокіровка чемпіонів Європи і трансфер мрії за 150 млн – Арсенал готує літню революцію