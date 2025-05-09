Головні новини 8 травня: Мудрик у фіналі Ліги конференцій, камбек Йовічевіча в УПЛ, "антигерой" Довбик
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 8 травня.
УПЛ
Йовічевіч отримав пропозицію від амбітного клубу УПЛ – екс-тренер Шахтаря не забарився з відповіддю
Срна зустрівся з потенційним кандидатом на заміну Пушічу – у Шахтаря є конкурент у боротьбі за тренера
Дискваліфікація Суркіса та штрафи для Динамо і Шахтаря – КДК УАФ виніс вердикти клубам після шаленого Класичного
Легіонер Динамо офіційно став чемпіоном з іншою командою – Шовковський не вірив у нього
Єврокубки
Манчестер Юнайтед вийшов у фінал ЛЄ завдяки розгрому Атлетіка, Тоттенхем стане суперником – "шпори" здолали Буде-Глімт
Челсі став першим фіналістом Ліги конференцій – він дізнається суперника за годину
Бетіс вийшов у фінал Ліги конференцій – Антоні став героєм, магії "нового спортдира" виявилося недостатньо
Українці за кордоном
"Приніс Ромі близько 20 очок": римське ЗМІ захистило Довбика перед критиками – вони називають Артема "антигероєм сезону"
Таловєров може приєднатися до клубу українців у європейському чемпіонаті – в пріоритеті Максима лише одна країна
Батагов може переїхати до чемпіонату з топ-5 – Трабзонспор вже отримав пропозицію щодо українця
Сікан отримав похвалу за виступи в останніх матчах Трабзонспора – в Туреччині відзначили успіхи українців
Забарний змушений поступитися амбіціями через одноклубника – Борнмут визначився з майбутнім українця
Зінченко на вихід, рокіровка чемпіонів Європи і трансфер мрії за 150 млн – Арсенал готує літню революцію