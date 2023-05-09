Головні новини 8 травня: Динамо втретє перемогло з Шовковським, ПСЖ помилував Мессі, гучне фіаско Де Дзербі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 8 травня.
Україна
Черговий тур УПЛ завершився низкою матчів: Динамо здолало Кривбас – ударний відрізок приніс Шовковському третю перемогу. Зоря розгромила Металіст 1925, знову відірвавшись від киян.
Колос завдяки автоголу здобув перемогу над Вересом. Рух розбив Інгулець і покинув зону вильоту з УПЛ. Минай сенсаційно переміг Ворсклу.
Світ
АПЛ: Саутгемптон програв Ноттінгему й де-факто вилетів. Вілліан оформив яскравий дубль і наблизив іншу екс-зірку Шахтаря до вильоту – Фулхем виграв у Лестера матч з 8 голами.
ПСЖ несподівано скасував покарання Мессі, порушивши свої принципи. Також парижани почали перемовини з Моурінью, думаючи над зміною головного тренера.
Роналду не допоміг Аль-Насру здобути перемогу – його гол скасували через офсайд.
Українці за кордоном
Екс-голкіпер Шахтаря виграв Суперкубок Таджикистану – українець був визнаний найкращим гравцем матчу.
Евертон сенсаційно розтоптав Брайтон і вибрався із зони вильоту – команда Миколенка декласувала Де Дзербі.
Екстраклас від українця: загадковий трансфер під час війни і ефектне чемпіонство, але цього замало для збірної.