Головні новини 8 січня: Миколенко дебютував за Евертон, Реал розгромно переміг, а Барса знову втратила очки
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 8 січня.
Офіційні трансфери
Дженоа завершила перехід нападника Келвіна Єбоа. Андрій Шевченко тренуватиме племінника легендарного нападника збірної Нігерії.
Лоренцо Інсіньє покине Наполі. Чемпіон Європи підписав контракт з Торонто і переїде в МЛС влітку на правах вільного агента.
Провідні клуби Серії А отримали підсилення з Англії: Рома – з Арсенала, а Наполі – з Манчестер Юнайтед.
Україна та світ
Владислав Супряга марить переходом у Сампдорію: генуезці готові викласти солідну суму за форварда Динамо
Кубок Англії: Ньюкасл несподівано програв аутсайдеру, Челсі знищив Честерфілд у матчі з 6-ма голами – Лукаку знову забиває.
Реал Мадрид розгромив Валенсію завдяки дублям Вінісіуса та Бензема, Барселона втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-4 – Дані Алвес віддав перший асист після повернення
Топ-10 безробітних тренерів – Зідан, чемпіони світу та український слід
Українці за кордоном
Сергій Ребров на чолі Аль-Айна зазнав першої поразки в чемпіонаті ОАЕ. Кривдником команди нашого земляка став прямий конкурент у боротьбі за чемпіонство.
Віталій Миколенко дебютував за Евертон. "Іриски" дотиснули Халл Сіті в Кубку Англії. Українець мав шанс на забитий гол, отримав високі оцінки і похвалу від Бенітеса.
"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі