Офіційні трансфери

Дженоа завершила перехід нападника Келвіна Єбоа. Андрій Шевченко тренуватиме племінника легендарного нападника збірної Нігерії.

Лоренцо Інсіньє покине Наполі. Чемпіон Європи підписав контракт з Торонто і переїде в МЛС влітку на правах вільного агента.

Провідні клуби Серії А отримали підсилення з Англії: Рома – з Арсенала, а Наполі – з Манчестер Юнайтед.

Україна та світ

Владислав Супряга марить переходом у Сампдорію: генуезці готові викласти солідну суму за форварда Динамо

Кубок Англії: Ньюкасл несподівано програв аутсайдеру, Челсі знищив Честерфілд у матчі з 6-ма голами – Лукаку знову забиває.

Реал Мадрид розгромив Валенсію завдяки дублям Вінісіуса та Бензема, Барселона втратила перемогу над Гранадою, не зумівши піднятись у топ-4 – Дані Алвес віддав перший асист після повернення

Топ-10 безробітних тренерів – Зідан, чемпіони світу та український слід

Українці за кордоном

Сергій Ребров на чолі Аль-Айна зазнав першої поразки в чемпіонаті ОАЕ. Кривдником команди нашого земляка став прямий конкурент у боротьбі за чемпіонство.

Віталій Миколенко дебютував за Евертон. "Іриски" дотиснули Халл Сіті в Кубку Англії. Українець мав шанс на забитий гол, отримав високі оцінки і похвалу від Бенітеса.

"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі