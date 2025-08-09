Головні новини 8 серпня: Забарний в ПСЖ, Динамо розгромило Рух, розбірки Барселони з допінгом і капітаном
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 8 серпня.
Україна
Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів.
Полтава здобула дебютну перемогу в УПЛ, перегравши Верес у яскравому матчі.
Російські клуби отримали від УЄФА мільйони – ганебна відмазка від допомоги Україні.
Перша ліга: Ворскла в меншості розгромила ЮКСА.
Пристрасті в Барселоні
Тер Штеген бунтує: зачинився вдома і не пускав лікарів – Барселона ухвалила радикальне рішення, шляху назад вже немає. "Упевнений, ми вирішимо ситуацію": німець прокоментував конфлікт – він написав довжелезний лист.
Ямаль і Лєвандовскі покарані за порушення правил допінг-контролю.
Барселона оголосила про травму Лєвандовскі – до старту Ла Ліги залишилося 8 днів.
Спаринги топ-клубів
Реал провів секретний матч перед стартом сезону – великий камбек та доля Луніна, гол дебютанта.
Челсі та Інтер перемогли в контрольних матчах завдяки голам новачків – Чалханоглу заробив скандальне вилучення.
Фінальна репетиція Брентфорда перед АПЛ: Ярмолюк провів увесь матч, бойова нічия з Борусією М.
Шахтар U-19 знищив однолітків із ПСЖ, забивши 4 голи.
Трансфери
ПСЖ завершив перехід Забарного – Романо розкрив остаточну суму трансферу.
Циганков офіційно отримав у одноклубники гравця Манчестер Сіті.
Чемпіон світу офіційно знайшов новий клуб – ВІДЕО крутої презентації гравця.
Астон Вілла оголосила про трансфер забивного форварда – він відмовився від Саудівської Аравії.
Одноклубник Мудрика остаточно знайшов собі нове місце роботи – він був у чотирьох орендах.
Металіст 1925 підписав форварда, який забив 40 голів за два сезони.
Українці за кордоном
Довбик опинився в "чистилищі" – Гасперіні поділив гравців Роми на три групи, конкурент українця попереду.
Челсі оприлюднив номери гравців на новий сезон – чіткий сигнал для Мудрика.