Україна

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів.

Полтава здобула дебютну перемогу в УПЛ, перегравши Верес у яскравому матчі.

Російські клуби отримали від УЄФА мільйони – ганебна відмазка від допомоги Україні.

Перша ліга: Ворскла в меншості розгромила ЮКСА.

Пристрасті в Барселоні

Тер Штеген бунтує: зачинився вдома і не пускав лікарів – Барселона ухвалила радикальне рішення, шляху назад вже немає. "Упевнений, ми вирішимо ситуацію": німець прокоментував конфлікт – він написав довжелезний лист.

Ямаль і Лєвандовскі покарані за порушення правил допінг-контролю.

Барселона оголосила про травму Лєвандовскі – до старту Ла Ліги залишилося 8 днів.

Спаринги топ-клубів

Реал провів секретний матч перед стартом сезону – великий камбек та доля Луніна, гол дебютанта.

Челсі та Інтер перемогли в контрольних матчах завдяки голам новачків – Чалханоглу заробив скандальне вилучення.

Фінальна репетиція Брентфорда перед АПЛ: Ярмолюк провів увесь матч, бойова нічия з Борусією М.

Шахтар U-19 знищив однолітків із ПСЖ, забивши 4 голи.

Трансфери

ПСЖ завершив перехід Забарного – Романо розкрив остаточну суму трансферу.

Циганков офіційно отримав у одноклубники гравця Манчестер Сіті.

Чемпіон світу офіційно знайшов новий клуб – ВІДЕО крутої презентації гравця.

Астон Вілла оголосила про трансфер забивного форварда – він відмовився від Саудівської Аравії.

Одноклубник Мудрика остаточно знайшов собі нове місце роботи – він був у чотирьох орендах.

Металіст 1925 підписав форварда, який забив 40 голів за два сезони.

Українці за кордоном

Довбик опинився в "чистилищі" – Гасперіні поділив гравців Роми на три групи, конкурент українця попереду.

Челсі оприлюднив номери гравців на новий сезон – чіткий сигнал для Мудрика.