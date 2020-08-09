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ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ ДИНАМО ШАХТАР

Головні новини 8 серпня: Барса та Баварія сформували остаточний склад 1/4 Ліги чемпіонів, Ювентус шокував зміною тренера

07:00 - Читать на русском
Головні новини 8 серпня: Барса та Баварія сформували остаточний склад 1/4 Ліги чемпіонів, Ювентус шокував зміною тренера
Головні новини футболу 8 серпня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 серпня.

Ліга чемпіонів

Визначилися всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Останнім чвертьфіналістами стали Баварія та Барселона. Мюнхенці ще раз красиво розбили Челсі – космічний Роберт Лєвандовскі з 2 голами та 2 асистами плює на "Золотий м'яч".

Барселона вийшла у фінальну стадію турніру, перегравши Наполі у матчі з трьома скандальними голами. Ліонель Мессі відзначився курйозним шедевром, а каталонці все вирішили в першому таймі – інтриги не вийшло.

Ювентус після вильоту з Ліги чемпіонів звільнив Мауріціо Саррі, попри зобов'язання виплатити вражаючу компенсацію. "Стара синьйора" відразу визначилася з новим наставником – команду офіційно очолив Андреа Пірло. Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш може піти, топ-клуб на горизонті.

Україна

Динамо підписало Шевченка – одного з головних талантів академії Шахтаря. Кияни офіційно назвали суперника і дату другого спарингу команди Луческу.

Динамо остаточно програло боротьбу за Моро – хорват їде в Росію і може дебютувати проти Хацкевича. "Біло-сині" можуть непогано заробити на Кадірі – провальний сезон хавбека не турбує російський клуб.

Місце Карпат у наступному сезоні визначиться 21 серпня – Перша і Друга ліги ухвалять формат та склад учасників. "Леви" у першому спарингу міжсезоння обіграли Львів у матчі з сімома голами. Маріуполь підписав восьмого гравця Шахтаря протягом тижня.

Наші в Бельгії

Роман Яремчук нібито провалив один із тестів на коронавірус, однак згодом стало відомо, що українець став жертвою помилки в лікарні. А от Едуард Соболь розпочав сезон бельгійської першості невдачею в рідних стінах.

blog_ava
Барселона – Наполі: Мессі відірвався від Роналду в перегонах за черговим рекордом Ліги Чемпіонів
06:00
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