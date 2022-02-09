Україна

Динамо мінімально здолало Динамо Тбілісі на зимових зборах. Кулач приніс перемогу шедевром, Шкурін творив моменти, а Ванат загубив шанс. Кияни оголосили останнього суперника в Туреччині. Металіст обіграв Верес на Зимовому кубку в матчі з божевільним автолом.

Ворскла офіційно підписала гравця збірної Естонії. СК Дніпро-1 завершує трансфер бразильського вінгера. Збірна України ризикує отримати покарання за мотивами матчу проти Росії на футзальному Євро-2022 – УЄФА розпочав розслідування.

Наші за кордоном

Миколенко позбувся всіх конкурентів перед виїздом в Ньюкасл, але в підсумку не зіграв і сам. Віталій перед матчем здав підозрілий тест на коронавірус і вибув з заявки. Евертон без українця програв Ньюкаслу – два герої для шейхів, над Лемпардом нависає Чемпіоншип.

Богдан Лєднєв асистом допоміг Івану Петряку організувати шедевр в Угорщині. Артем Кравець офіційно розірвав контракт з Коньяспором. Андрій Лунін отримав відзнаку від партнера по Реалу.

Світ

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Бернлі, втративши місце у зоні Ліги чемпіонів. Інтер обіграв Рому в яскравому чвертьфіналі Кубка Італії. Дуду вивів Палмейрас у фінал Клубного ЧС – екс-динамівець забив гол та віддав геніальний асист.

ПСЖ переживає кадрове жахіття перед Реалом. Неймар пропустить матч 1/8 фіналу ЛЧ, але французи мають ще одне зіркове поповнення в лазареті. Аталанта ризикує надовго втратити найкращого бомбардира.