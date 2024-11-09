Головні новини 8 листопада: Ребров вибрав заміну Циганкову в збірній, жеребкування Кубка України, перемога Ворскли
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 8 листопада.
Україна
Ребров провів заміну в заявці збірної України – замість Циганкова викликали лідера Динамо.
Ворскла перемогла Чорноморець, зупинивши 10-матчеву безвиграшну серію.
Збірна України U-19 оголосила склад на матчі кваліфікаційного раунду Євро-2025 – хавбек Манчестер Юнайтед в заявці. Бауманн офіційно отримав український паспорт.
Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо та Шахтар дізнались своїх суперників.
Світ
Гвардіолу зацікавила можливість працювати зі збірною Бразилії.
"Золотий м'яч-2024": у Франції розсекретили на скільки балів Родрі випередив Вінісіуса у голосуванні.
Українці за кордоном
Мічел розкрив, коли чекати на Циганкова у складі Жирони.
Гол Мудрика визнали найкрасивішим у турі Ліги конференцій – українець мав лише одного конкурента.