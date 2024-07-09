Україна

Збірна України вирушила у Францію на підготовку до Олімпійських ігор.

СК Дніпро-1 не зміг розпочати збори через нестачу гравців. Президент звинуватив Русола та Фрідмана у знищенні клубу.

Динамо відпустить двох гравців в оренду до європейських клубів – є принципова домовленість.

Карпати оголосили про трансфер гравця СК Дніпро-1, який викликався до збірної України.

Зоря втратила перемогу у спарингу з віце-чемпіоном Боснії і Герцеговини – легіонер Динамо дебютував за луганців.

Клуб Першої ліги, який ризикував припинити існування, остаточно визначився зі своїм майбутнім – офіційна заява.

Світ

Фонсека одягнув прапор України на презентацію в Мілані – черговий красивий жест від екс-тренера Шахтаря

УЄФА може замінити арбітра матчу Євро-2024 Англія – Нідерланди: Беллінгем звинувачував його в продажності.

Екс-гравець Барселони, Баварії та Ліверпуля завершив кар'єру в 33 роки.

Клуб 4 українців отримав трансферний бан – туди якраз сватають чемпіона світу з Динамо.