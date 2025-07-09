Головні новини 8 липня: Циганков в АПЛ, український хавбек змінив Іспанію на Португалію, нова роль Сидорчука
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 8 липня.
УПЛ
Захисник Ворскли офіційно знайшов новий клуб – він працюватиме з екс-тренером збірної України.
Верес офіційно оголосив про перехід двох новачків – рівняни підписали сина легенди Металіста.
Український футбольний клуб на межі зникнення – екс-команду УПЛ хоче поглинути представник Другої ліги.
Екс-капітан Динамо став радником Запорізької обласної асоціації футболу.
Чорноморець підписав контракти відразу з п'ятьма футболістами.
Українці за кордоном
Циганков планує гучний трансфер і вже отримав цінник – дружині Смалійчука допомагає агент Лєвандовскі.
Лунін та ще 2 зірки Реала можуть піти після Клубного ЧС – іспанські ЗМІ назвали умову.
Український хавбек офіційно змінив команду в Європі – перемовини тривали майже три місяці.
Лунін сконфузився в челенджі Реала – ВІДЕО.
Ліга чемпіонів
Екс-захисник СК Дніпро-1 приніс перемогу Мальме, поразка скандального Лалатовіча, балтійське дербі: кваліфікація ЛЧ.
Дріта Костишина дотисла чемпіона, два пенальті й вилучення у битві "карликів", драма в Албанії: кваліфікація ЛЧ.
Ліга конференцій: два пенальті та "фол останньої надії" в Гібралтарі, вольова перемога представника Мальти.
Світ
Челсі забезпечив єврофінал Клубного ЧС-2025 – лондонці вибили Флуміненсе завдяки дебютним голам Жоау Педру.
Анчелотті-молодший очолив учасника Клубного ЧС – він повернеться до збірної Бразилії за однієї умови.
Євро-2025 серед жінок: Німеччина та Швеція достроково вийшли до 1/4 – невдалий день для лівих захисниць переможців.