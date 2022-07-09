Війна Росії проти України

Колишній перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко виніс невтішний вердикт українському футболу через війну, яку розпочали росіяни.

"Це ж йо**ний сором": Алієв розніс депутата Тищенка за світлину у військовому екіпіруванні.

Росія напала на Україну: тренерська рокіровка в УПЛ, Ордець і правило ФІФА, доля чемпіонства в умовах війни (LIVE)

Офіційні трансфери

Денис Олійник: Сейнайокі ⇒ Ворскла

Пепе Рейна: Лаціо ⇒ Вільяреал

Стевен Бергвейн: Тотенхем ⇒ Аякс

Клеман Лангле: Барселона ⇒ Тоттенхем

Анхель Ді Марія: ПСЖ ⇒ Ювентус

Лука Йовіч: Реал ⇒ Фіорентина

Маркао: Галатасарай ⇒ Севілья

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