Головні новини 8 липня: Реал та Барселона скинули баласт, зірковий новачок Ворскли, дифузія СК Дніпро-1 та Металіста
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 8 липня.
Війна Росії проти України
Колишній перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко виніс невтішний вердикт українському футболу через війну, яку розпочали росіяни.
"Це ж йо**ний сором": Алієв розніс депутата Тищенка за світлину у військовому екіпіруванні.
Росія напала на Україну: тренерська рокіровка в УПЛ, Ордець і правило ФІФА, доля чемпіонства в умовах війни (LIVE)
Офіційні трансфери
Денис Олійник: Сейнайокі ⇒ Ворскла
Пепе Рейна: Лаціо ⇒ Вільяреал
Стевен Бергвейн: Тотенхем ⇒ Аякс
Клеман Лангле: Барселона ⇒ Тоттенхем
Анхель Ді Марія: ПСЖ ⇒ Ювентус
Лука Йовіч: Реал ⇒ Фіорентина
Маркао: Галатасарай ⇒ Севілья
Інші-топ-новини
Агробізнес та Карпати Галич оголосили, що пропустять наступний сезон.
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Кучер покинув Металіст та вже приєднався до СК Дніпро-1 з кількома новачками. Василь Кобін стане спортдиректором харків'ян.