Україна

Шахтар дотиснув Металіст і відірвався на вершині УПЛ: подвиги кіпера не допомогли харків'янам перервати жахіття.

Динамо обіграло Минай. Луческу допомогли молодь і Вернидуб, Кривбас якого несподівано переміг Зорю.

Карпати з шедевром Тлумака перемогли, Перша ліга побачила курйозний автогол спиною.

Українці за кордоном

Мудрик гарно почав, але Челсі бездарно програв дебютний матч Лемпарда. А ще Михайла зробили обличчям безпомічності Челсі під час порівняння з Холандом.

Миколенко видав позитив, але цього було замало: МЮ побив Евертон в аномальному матчі АПЛ.

"Циганков точно спробує це повторити": Хаві після 0:4 лякають українцем.

Інші топ-матчі

Ман Сіті розтрощив аутсайдера АПЛ і з шедевральним поверненням Холанда збільшив тиск на Зінченка.

Дует Мессі-Рамос повернув ПСЖ на шлях перемог, а Фонсека осоромився проти найгіршої команди Ліги 1.

Реал програв Вільяреалу: Чуквуезе розкішно познущався з Мадрида у гольовому шоу та поховав шанси на чемпіонство.

ЛЧ тікає від Турина: Лаціо з шедевральним асистом переміг Ювентус.