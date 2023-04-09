Головні новини 8 квітня: Динамо та Шахтар перемогли в УПЛ, Реал зганьбився, Мудрик і Миколенко з поразками
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 8 квітня.
Україна
Шахтар дотиснув Металіст і відірвався на вершині УПЛ: подвиги кіпера не допомогли харків'янам перервати жахіття.
Динамо обіграло Минай. Луческу допомогли молодь і Вернидуб, Кривбас якого несподівано переміг Зорю.
Карпати з шедевром Тлумака перемогли, Перша ліга побачила курйозний автогол спиною.
Українці за кордоном
Мудрик гарно почав, але Челсі бездарно програв дебютний матч Лемпарда. А ще Михайла зробили обличчям безпомічності Челсі під час порівняння з Холандом.
Миколенко видав позитив, але цього було замало: МЮ побив Евертон в аномальному матчі АПЛ.
"Циганков точно спробує це повторити": Хаві після 0:4 лякають українцем.
Інші топ-матчі
Ман Сіті розтрощив аутсайдера АПЛ і з шедевральним поверненням Холанда збільшив тиск на Зінченка.
Дует Мессі-Рамос повернув ПСЖ на шлях перемог, а Фонсека осоромився проти найгіршої команди Ліги 1.
Реал програв Вільяреалу: Чуквуезе розкішно познущався з Мадрида у гольовому шоу та поховав шанси на чемпіонство.
ЛЧ тікає від Турина: Лаціо з шедевральним асистом переміг Ювентус.