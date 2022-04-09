Війна України проти Росії

Андрій Шевченко показав світу масові смерті українців від удару росіян по вокзалу Краматорська – емоційне звернення легенди.

"Алієв – нормальний пацан": екс-захисник Динамо пішов на війну – згадує Ярмоленка та Зозулю, ігнорує Сьоміна

Росія напала на Україну: Динамо запрошує форварда збірної на турне, Шевченко шокує світ жахіттями Краматорська (LIVE)

Динамо і Шахтар

Суркіс і Луческу вирішили долю Динамо на зустрічі в Бухаресті. Також кияни повідомили про спаринг з дортмундською Борусією та запросили Артема Довбика взяти участь у європейському турне разом з командою.

Шахтар провів перше тренування під керівництвом Роберто Де Дзербі після виїзду за кордон. "Гірники" оголосили розклад із чотирьох товариських матчів з датами та іменами суперників. Водночас донеччани відпустили Богдана В'юнника у швейцарський Цюрих і змінили свою думку щодо трансферу Михайла Мудрика. Тепер Шахтар хоче продати перспективного вінгера.