"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 8 квітня.

Андрій Лунін і Карло Анчелотті / Getty images

Україна

Динамо розписало сенсаційну нічию з ЛНЗ – ляп Нещерета може коштувати шансів на чемпіонство.

Кривбас не зміг оформити великий відрив від Динамо – команда Вернидуба розписала нічию з Ворсклою.

Будківський зазнав жахливої травми у матчі з Минаєм – у лідера Полісся перелом лицьової кістки обличчя.

Шаран очолить амбітний проект Буткевича – перед легендарним тренером стоятиме серйозне завдання.

Світ

Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе – "нерадзуррі" встановили гольовий рекорд Серії А.

Евертон офіційно отримав другий очковий штраф у сезоні – команда Миколенка знову наблизилася до зони вильоту.

Ліверпуль може сенсаційно продати Салаха – форварду обіцяють найбільшу зарплату світу.

Українці за кордоном

Жирона запропонувала Циганкову покращений контракт – зірка збірної України поки крутить носом.

Лунін продовжить контракт із Реалом – питання буде закрите протягом кількох днів.

Українці підірвали АПЛ: Зінченко розпалив полеміку, Ярмолюк став між партнерами, а Мудрику таке навіть не снилося.