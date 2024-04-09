Головні новини 8 квітня: Динамо і Кривбас зробили подарунок Шахтарю, нові контракти Луніна й Циганкова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 8 квітня.
Україна
Динамо розписало сенсаційну нічию з ЛНЗ – ляп Нещерета може коштувати шансів на чемпіонство.
Кривбас не зміг оформити великий відрив від Динамо – команда Вернидуба розписала нічию з Ворсклою.
Будківський зазнав жахливої травми у матчі з Минаєм – у лідера Полісся перелом лицьової кістки обличчя.
Шаран очолить амбітний проект Буткевича – перед легендарним тренером стоятиме серйозне завдання.
Світ
Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе – "нерадзуррі" встановили гольовий рекорд Серії А.
Евертон офіційно отримав другий очковий штраф у сезоні – команда Миколенка знову наблизилася до зони вильоту.
Ліверпуль може сенсаційно продати Салаха – форварду обіцяють найбільшу зарплату світу.
Українці за кордоном
Жирона запропонувала Циганкову покращений контракт – зірка збірної України поки крутить носом.
Лунін продовжить контракт із Реалом – питання буде закрите протягом кількох днів.
Українці підірвали АПЛ: Зінченко розпалив полеміку, Ярмолюк став між партнерами, а Мудрику таке навіть не снилося.