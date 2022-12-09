Чемпіонат світу

Луїс Енріке пішов у відставку з посади головного тренера збірної Іспанії після фіаско на катарському Мундіалі. Команда вже отримала нового наставника.

Кріштіану Роналду відреагував на чутки про скандал у розташуванні збірної Португалії напередодні чвертьфіналу ЧС-2022.

Українці за кордоном

Роман Зозуля офіційно знайшов собі новий клуб. Колишній форвард Дніпра продовжить виступати в Іспанії.

Андрій Ярмоленко заробив пенальті: Аль-Айн Реброва влаштував погром у Кубку.

Аталанта визначилась з сумою, яку хоче отримати за Маліновського – все залежить від розмови українця з Гасперіні.

Україна та світ

ПСЖ може підписати форварда збірної Англії – президент французького клубу анонсував старт перемовин та повідомив план щодо майбутнього Мессі.

Збірна України U-17 отримала суперників у кваліфікації на Євро-2023 та Євро-2024. Також дізналася суперників у еліт-раунді відбору до Євро-2023 збірна U-19.