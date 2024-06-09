Україна і світ

Збірна України за 5 хвилин оформила впевнену перемогу на турнірі-підготовці до Олімпіади – Ротань з 9:0 мчить до фіналу

Зірка Динамо Владислав Ванат може поїхати у кризовий топ-клуб замість Довбика – розбірки з росіянами стали показовим моментом. Також кияни узгодили трансфер легіонера на проблемну позицію.

Шахтар може оформити нетиповий трансфер бразильця – він має всього 42 хвилини у дорослому футболі.

У Німеччині затримано терориста, якому інкримінують підготовку теракту на Євро-2024.

Товариські матчі перед Євро-2024

Хорватія вперше в історії перемогла Португалію – стадіон проводив Модріча стоячою овацією.

Бельгія провела останній матч перед групою Євро з Україною – легкий розгром колишніх гравців УПЛ.

Іспанія розгромила Північну Ірландію з дебютним голом Педрі.

Контрольні матчі: Кулусевскі зламав ніс сербському захиснику, Австрія провела репетицію без капітана – "винен" Реал.