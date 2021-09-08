Чехія – Україна

Керманич збірної України Олександр Петраков розповів пресі про причини ротації, шанси воротарів і перспективи дуету Зорі. Головний тренер чехів Ярослав Шилгави пригадав попередній матч проти "синьо-жовтих" та оцінив готовність до спарингу.

Український хавбек Олександр Зінченко підкреслив статус суперника, оцінив складність роботи тренера та зміни після народження доньки. Чехія довикликала голкіпера Манчестер Юнайтед на матч із Україною.

Кваліфікація ЧС-2022

У групі D Боснія і Герцеговина сенсаційно спіткнулася проти Казахстану, оформивши шалену нічию на користь України. Натомість Франція впевнено перемогла Фінляндію завдяки дублю Грізманна, який наздогнав Платіні у списку бомбардирів збірної.

ЧС-2022, відбір: Португалія без Роналду вийшла в одноосібні лідери, а Данія продовжила серію сухих перемог, Молдова зганьбилася на Фарерах. Зате Нідерланди з хет-триком Депая знищили Туреччину, а Холанд познущався з Гібралтару.

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