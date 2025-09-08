УПЛ

Колос офіційно підписав контракт з грузинським оборонцем, а Шахтар судитиметься з УАФ через провалений допінг-тест Мудрика.

Перша ліга: Чорноморець здолав Фенікс-Маріуполь, Інгулець знищив Ворсклу, ЮКСА розгромила Металург.

Друга ліга: розгромні перемоги Локомотива, Ниви В та Куликів-Білки, 2 вилучення в матчі Скали, дубль Колоса – у лідерах.

Будинок Судакова зазнав серйозних пошкоджень внаслідок ракетної атаки РФ, а в Поліссі з'явиться новий менеджер – це відомий футбольний коментатор.

Українці за кордоном

Український легіонер може повернутися до Бельгії, а Миколенко близький до продовження угоди з Евертоном.

Зінченко міг перейти в титулований французький клуб – сім'я гравця зірвала трансфер.

Відбір на ЧС-2026

Іспанія шокувала Туреччину, забивши 6 голів на виїзді, Литва ледь не створила сенсацію з Нідерландами, а Грузія розгромила Болгарію.

Польща з голом Лєвандовскі розбила Фінляндію, Німеччина реабілітувалась з ірландцями, черговий погром Бельгії.

Визначився перший учасник ЧС-2026 від Африки – ця збірна стала головною сенсацією минулого розіграшу.